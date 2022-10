Diamant Lux: “Sostituire lampadine alogene con quelle a LED? Un risparmio economico e ambientale!”

Le lampade e le lampadine alogene ci hanno accompagnati nelle nostre case per molti anni, segnando un pezzo importante della storia dell’illuminazione. Oggi, però, se pensiamo alle soluzioni alogene, ci viene in mente una sola cosa: spreco energetico. Sì, perché rispetto alle lampade a LED in commercio oggi, quelle alogene consumano sino a cinque volte di più, oltre ad essere inefficienti, poco sicure e con ricambi quasi introvabili in commercio.

Nel video di oggi, Federica del negozio d’illuminazione Diamant Lux vuole lanciare un messaggio importante a tutti i possessori di punti luce che ancora possiedono un attacco alogeno: cambiarlo è possibile - spesso anche mantenendo il proprio lampadario grazie alla sostituzione dell’impianto - e i vantaggi di questa operazione sono davvero molteplici.

Nel particolare periodo storico in cui ci troviamo, in cui l’arrivo della bolletta energetica è diventato un momento di forte stress, il LED può giocare un ruolo fondamentale nel nostro risparmio economico, consumando sino al 70% in meno delle lampadine alogene.

Da non sottovalutare è l’aspetto ambientale: lo smaltimento è un passaggio cruciale nel valore di una lampadina e, più facile sarà smaltirla, meno inquinante sarà il prodotto; se compariamo l’illuminazione alogena con quella a LED, inutile dire che non ci sono paragoni in termini di materiali e di rispettivo smaltimento. Non solo: il LED è molto più duraturo nel tempo e, di conseguenza, crea meno rifiuto.

