Polenta concia e castagnata sono protagonisti a Torrazzo con la Pro Loco

Polenta concia e castagnata. Questo il binomio per l'evento realizzato dalla Pro Loco di Torrazzo, in programma domenica 30 ottobre: alle 12.15 è previsto l'inizio della distribuzione della polenta fino ad esaurimento scorte. Alle 15, invece, al via la preparazione delle caldarroste, con vin brulè e prodotti tipici, in casa parrocchiale. In caso di maltempo, la castagnata verrà annullata.