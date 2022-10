"Carte insanguinate", una caccia al tesoro “social” tra delitti e misteri lungo le vie di Biella

La ricorrenza di “Halloween” (31 ottobre), verrà celebrata quest’anno anche da un’apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Biella. Si tratta di una “prima assoluta”, per l’Istituto che, per l’occasione metterà in campo una proposta innovativa, organizzando una speciale caccia al tesoro “social” per le vie della città, denominata “CARTE INSANGUINATE. Omicidi, cadaveri e delitti d’altri tempi tra le vie di Biella”.