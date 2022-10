Biella Scarpe Conté celebra 44 anni di attività con uno sconto del 30% in tutti i punti vendita e nel negozio online

Lo storico negozio biellese “Biella Scarpe”, punto di riferimento per l’acquisto di calzature del territorio, compie domani, 26 ottobre, 44 anni di attività. Nata nel 1978 come piccola realtà imprenditoriale, l’azienda opera nel settore calzaturiero da oltre quarant’anni.

Il fondatore Vittorio Musso, figlio di un calzolaio, aprì a Gaglianico il primo punto vendita chiamato ‘Biella Scarpe Centro Convenienza Calzature’ e, grazie alla costante attenzione verso il cliente, alla qualità del prodotto e al prezzo competitivo, è riuscito a trasformare il suo piccolo negozio in una catena che oggi conta 21 punti vendita in tutto il Nord-Italia, più di 200 dipendenti e un fatturato di circa 40 milioni di euro all’anno.

L’azienda, giunta alla seconda generazione, è sempre riuscita a rinnovarsi e a seguire le nuove tendenze del mercato; l’evoluzione del punto vendita, il layout innovativo, la cura dei dettagli, fanno del brand un retailer di qualità nella grande distribuzione di calzature. La filosofia di Biella Scarpe combina passione, studio, artigianalità, competenza ed innovazione e, la sua mission, è quella di far sentire sempre speciale il cliente, mettendolo al centro. A questo proposito, per festeggiare l’anniversario, l’azienda ha deciso di realizzare una promozione speciale: durante tutta la giornata di domani, mercoledì 26 ottobre, applicherà il 30% di sconto in tutti i punti vendita fisici e all’interno del negozio online Conté (www.contescarpemoda.it).

Biella Scarpe si trova a Gaglianico (BI) in via Cavour 56 (strada Trossi). Il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 20:00 e la domenica dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:30.

