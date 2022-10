A Pollone arriva la Castagnata Benefica a favore della scuola materna Frassati

Castagnata benefica a Pollone, il cui ricavato sarà devoluto alla Scuola Materna Emma Frassati del paese. Questa l'iniziativa della Pro Loco, in programma domenica 30 ottobre, alle 14.30, in piazza San Rocco. Oltre alle caldarroste, vin brulè, dolci, cioccolata calda, giochi e festa di Halloween per i bambini, con la premiazione del costume più bello.