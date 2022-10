Sequestrati 40 kg di cocaina in un autobotte di latte al casello di Novara: due biellesi arrestati

Nascosti nello spazio vuoto di un'autocisterna adibita al trasporto di latte c’erano oltre 40 chili di cocaina per un valore di circa 3 milioni di euro. L’hanno scoperta nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Stradale di Novara, durante un servizio di vigilanza al casello di Novara Est dell'autostrada A4.

Le pattuglie hanno fermato un autoarticolato, composto da motrice e cisterna, immatricolato in Italia e con a bordo due cittadini italiani, residenti nel Biellese. Il mezzo proveniva dai Paesi Bassi ed era diretto in provincia di Parma. Gli agenti decidevano di approfondire la verifica del mezzo e di tutta la documentazione inerente il trasportato. È stato subito accertato che il conducente era gravato da precedenti penali, e si rendevano conto che la cisterna era solo parzialmente riempita, e aveva uno scomparto sigillato, ma privo di qualsiasi contenuto. Perquisendo con attenzione il mezzo, i poliziotti trovavano due borsoni che contenevano in totale 37 panetti di cocaina per un peso complessivo di 40,10 chili per un valore, sul mercato, di oltre 3.000.000 di euro.

I due autotrasportatori, venivano arrestati e portati nel carcere di Novara a disposizione della Procura, mentre il veicolo, del valore di oltre 500.000 euro, e l’intero carico di latticini pari a 265 quintali, sono stati sequestrati. I due sono già comparsi davanti al Gip: uno dei due biellesi è difeso dall'avvocato Marco Romanello.