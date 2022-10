Sbranate 6 capre e 10 pecore a Occhieppo Superiore e Pollone, nuovo attacco dei lupi

6 capre e 10 pecore sbranate in alta Valle Elvo. È il bilancio dell'ennesimo attacco perpetrato nei giorni scorsi ai danni di due allevatori di Occhieppo Superiore e Pollone. A causarne la morte, molto probabilmente, lupi.

A darne notizia per primo il presidente ATC-CABI1 Guido Dellarovere sul proprio blog Il Dardo che si domanda: “Ora chi pagherà i danni? Chi pagherà lo smaltimento delle carcasse?”. E aggiunge: “Una mia personale riflessione: questi eroi lasciati soli prima o poi abbandoneranno la loro attività, le montagne, le colline. E poi piangeremo per i disastri causati dall’incuria, piangeremo perché ci saranno eventi calamitosi, e accuseremo la politica di turno di non aver fatto nulla per arrestare l’abbandono della montagna. Ebbene è ora che si prendano finalmente delle decisioni importanti come hanno fatto negli altri paesi europei e si dia, una volta per tutte, un chiaro indirizzo di contenimento per limitarne i danni e per poter vivere serenamente l’attività della pastorizia. Siamo già in ritardo, non perdiamo altro tempo”.

Lo scorso agosto, una simile predazione era avvenuta alla cascina La Masca di Occhieppo Superiore, dov'era rimasta uccisa una coppia di daini.