È stato trasportato in ospedale l'uomo alla guida rimasto coinvolto con la sua auto nell'incidente autonomo avvenuto ieri sera, 24 ottobre, a Masserano. Una volta in Pronto Soccorso, il 49enne si sarebbe rifiutato di sottoporsi ai consueti accertamenti ematici alla presenza dei Carabinieri. Molto probabilmente verrà deferito in stato di libertà.