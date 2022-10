Cade e batte la testa a terra, 83enne della Valle Cervo elitrasportato in codice rosso a Novara (foto di repertorio)

È stato elitrasportato all'ospedale di Novara l'anziano della Valle Cervo rimasto ferito a Piedicavallo, in prossimità del Parco Ravere. Stando alle prime ricostruzioni, l'83enne sarebbe caduto a terra per cause da accertare sbattendo violentemente la testa.

A prestargli assistenza un turista belga che ha immediatamente lanciato l'allarme nel tardo pomeriggio di oggi, 25 ottobre. Sul posto, oltre ad una squadra del Soccorso Alpino, anche l'elicottero per il trasporto in codice rosso al nosocomio. Al momento non sono note le sue condizioni di salute.