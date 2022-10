Saranno da stabilire le cause dell'incendio avvenuto questa mattina, 25 ottobre, in via Quittengo, a Biella. A prendere fuoco, stando alle prime informazioni raccolte, la porta d'ingresso di un'abitazione privata.

Sul posto i Vigili del Fuoco che, in breve tempo, hanno domato le fiamme. Presenti anche gli agenti di Polizia, a cui sono affidate le indagini per accertare quanto accaduto.