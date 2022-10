Mostri, fantasmi, zombie: serata da brividi a Pralungo per la festa di Halloween

“La sera di Halloween vieni a fare Quat Pass Per Pralungh tra le vie del paese per cercare mostri fantasmi e zombie. Siamo sicuri che qualche cosa troverai e dopo il giro se non sei tanto impaurito vieni al polivalente e le festa li continua con un buffet e caldarroste e del buon vin brulé”.

Con queste parole gli organizzatori presentano l'appuntamento adatto a tutta la famiglia, in programma al Polivalente di Pralungo, con orario d'inizio alle 20.30. L'ingresso è a offerta libera.