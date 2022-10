La donna nel mondo del lavoro, una tavola rotonda

La valorizzazione della donna nel mondo del lavoro e la situazione economica e sociale attuale, saranno tra i temi che saranno toccati in una tavola rotonda sabato al Teatro Don Minzoni Biella in via Don Minzoni 12 dalle 10 alle 12 dal titolo: “Spazio alle donne, visione vincente tra opportunità, successi, e difficoltà".

La Conduzione verrà affidata a Giancarlo Macchetto (amministratore e dirigente aziendale);

Partecipanti: Simone Cagliano (consulente del lavoro); Irma Garbella (AD Mondoffice); Mariella Musso (AD Biellascarpe); Adriana Paduos (Direttore Sanitario Fondo Tempia).

Dibattito e interazione col pubblico Welcome coffee e aperitivo Ingresso libero, info 335 52 03 698

Possibilità parcheggio in Seminario (percorrendo via Amendola si arriva dopo 150 metri al teatro di via Don Minzoni)

La volontà è quella di portare una testimonianza concreta di figure femminili che hanno raggiunto importanti ruoli nella gestione di imprese di organizzazioni. Si entrerà negli aspetti concreti dei fattori di successo e delle difficoltà passate e ancora presenti, per dare a chiunque opera nel mondo del lavoro una visione realistica e ottimistica su come questa presenza possa portare benefici importanti non solo nella vita aziendale ma anche nella vita sociale e familiare, in un momento in cui tutte le risorse del paese possono contribuire in modo importante a un riequilibrio di valori e sinergie.