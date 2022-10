Terremoto 2016, per non dimenticare: la CRI comitato di Biella ospita una delegazione di Visso

La Croce Rossa Italiana Comitato di Biella ricorderà quanto i tristi momenti legati al terremoto nel centro Italia del 2016 con un evento previsto per l’ultimo fine settimana di ottobre. Dal 28 al 30 ottobre sarà ospite una delegazione della Croce Rossa di Visso, comune marchigiano limitrofo all’epicentro, con il quale negli ultimi anni abbiamo allacciato una collaborazione fatta di reciproci aiuti e sostegno.

Sabato 29 ottobre alle ore 21:00 presso la sala del Museo del Territorio di Biella, in un evento aperto a tutti, i volontari di Visso ed i volontari biellesi scesi allora in soccorso alla popolazione maarchigians, racconteranno le loro esperienze in quell’emergenza sismica

Domenica 30 ottobre, poi, presso la Basilica Antica del Santuario di Oropa, alle ore 9:30, il Rettore, Don Michele Berchi nella celebrazione della Santa Messa ricorderà quei momenti alla presenza della delegazione CRI marchigiana accompagnata da una nostra rappresentanza.

Si ringrazia il Comune di Biella e i Comitati di Visso e Borgosesia per la collaborazione.