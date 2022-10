Auser Cossato, è finito il corso di Primo Soccorso per i volontari

Ieri, lunedì 24 ottobre, si è tenuta presso il salone parrocchiale della Speranza di Cossato l'ultima lezione del corso di Primo Soccorso per i volontari Auser.

“Un ringraziamento al Dottor Enrico Moggio che ha formato i volontari gratuitamente, per 3 lezioni per un totale di 12 ore - spiega il presidente Marco Abate - Un ringraziamento anche a don Alberto Boschetto che ci ha permesso di usare gratuitamente la sala e l'impianto per le slides”.