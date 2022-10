Premio speciale a Roma per Salussola

Salussola riceve il premio “Aeroporto Amico”, ritirato nei giorni scorsi a Roma dal sindaco Manuela Chioda. Un riconoscimento nazionale, indetto da Codacons e capace di mettere in evidenza i paesi e le peculiarità del loro territorio.

“È stato un onore – scrive la prima cittadina sui canali social del Comune - Salussola è una piccola realtà con 1871 abitanti, spalmato su 39 kmq con un territorio ed una morfologia tutta sua, e dove si incontrano tre culture di popoli: il Biellese, il Canavese ed il Vercellese. Tipiche le terre da risaia, argillose e irrigate da un sistema di canali, fondamentali per la coltivazione del riso. Presenti nella parete pianeggiante del paese diverse aziende agricole che alimentano la filiera di qualità del riso DOP di Baraggia biellese e vercellese.Eccellenza riconosciuta del Made in Italy, minata in questi ultimi anni dalla siccità e dal caldo eccezionale. La parte collinare di Salussola ricorda molto il Canavese, con la sua produzione di vino di nicchia, come l’erbaluce che da Salussola, a Viverone, a Caluso viene prodotto ed arriva alle tavole di tutti i ristoranti. Il Covid ci ha insegnato delle cose, una su tutte conoscere e valorizzare quello che abbiamo: un bellissimo territorio da visitare e rendere visibile anche ad un pubblico diverso, ai viaggiatori che cercano rifugio in ambienti naturalistici, con luoghi da visitare alla portata di tutti. Un ruolo importantissimo hanno, in questo senso, le vie di comunicazione. Salussola si trova in un quadrilatero importantissimo, per quanto riguarda la viabilità: grazie alla rete autostradale è vicina sia a Milano che a Torino, servita da linee ferroviarie che ci collegano con tutta la rete nazionale. Interessante, e con ripercussioni importanti, potrebbe essere l’implementazione della linea ferroviaria di alta velocità per Milano passando da Salussola Brianco, per collegare Biella ed il nostro territorio a Milano ed ai punti nevralgici dell’economia del nostro bel paese. Progetto molto ambizioso, certo, che potrebbe incentivare le persone a non lasciare i piccoli paesi per cercare lavoro”.

Poi il sindaco ha volto l'attenzione al vicino comune di Cerrione. “Una piccola chicca è presente nella vicinissima Cerrione ed è il suo aeroporto, il nostro aeroporto Amico, costruito e pensato proprio per la vicinanza alle reti di viabilità sopra citate. Sarebbe interessante renderlo più visibile, più sfruttato per aiutare il commercio di altissima qualità che abbiamo. Ma non solo tessile, i prodotti agricoli eccellenze nel mondo, stanno vivendo un momento difficile, grazie al caro energia e l’aeroporto di Cerrione potrebbe essere una opportunità per avvicinare le nostre attività economiche. L’aeroporto Amico di Cerrione, è sui confini di Salussola: bellissima occasione per incentivare il turismo e la conoscenza dei territori anche non convenzionali, come le terre di Baraggia: vaste praterie e brughiere alternano a sporadici alberi e vallette boscate. Un paesaggio, quello delle Baragge, che colpisce immediatamente per la sua semplicità ed il suo equilibrio di spazi e forme. Da qui la nascita, nel 2019, dell'associazione antichi borghi di Baraggia, proprio per la valorizzazione del territorio e del turismo lento”.

Infine ha concluso come la sua presenza sia “la testimonianza di una comunità, Salussola, che sta valutando e studiando tutte queste prospettive, per rendersi visibile ed offrire opportunità ai suoi abitanti. Il compito di noi amministratori è quello di saper leggere tra le righe di questa società in continua trasformazione, di cogliere le novità per cambiare le difficoltà in opportunità! Perché’ il nostro territorio, con l’Italia tutta, sia il giardino d’Europa”.