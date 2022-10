Cerrione, ultima gita dell'anno alla scoperta delle bellezze del Piemonte

Ultima uscita per il 2022 dell'iniziativa comunale "Conosci il Piemonte". Sabato 22 ottobre gli anziani di Cerrione hanno conosciuto un altro pezzo della nostra regione. Meta della gita tre luoghi ricchi di particolare attenzioni. “Abbiamo visitato Bra, dove è nato Slow Food e dove nacque Giovanni Arpino, da un suo meraviglioso libro intitolato Il buio è il miele, da cui venne tratto il film Profumo di Donna con Vittorio Gasmann – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola - Abbiamo osservato anche la casa natale del Beato Cottolengo. Nel pomeriggio visita al grazioso Borgo di Pollenzo, antico e ricchissimo centro di produzione tessile per i Romani, che venne acquistato da Re Carlo Alberto di Savoia e trasformato in centro di sperimentazione agraria. Oggi sede della prestigiosa Università di Scienze Gastronomiche. Per finire visita a Cherasco, città ricca di cultura, famosa per i mercatini dell'antiquariato e per il più importante centro di tutela e ricerca delle lumache. Un buon pranzo consumato in compagnia ed il rientro a Cerrione in serata”.