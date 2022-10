Benna, il Comune vende un rimorchio monoasse trainato per trattore

Il Comune di Benna mette in vendita un rimorchio monoasse trainato per trattore.

Questi i dati del mezzo: si tratta di un rimorchio monoasse trainato per trattore con ribaltamento manuale della portata di quintali 15 cassone 250*150 sponde da 35 cm. • RIMORCHIO NON OMOLOGATO, NON IDONEO ALLA CIRCOLAZIONE SU STRADA • Matricola/telaio n. RA250 - 02324 • Sovrasponde da cm 35; • Ribaltamento idraulico trilaterale; • Proprietario: Comune di Benna.

La formula di vendita adottata, è visto e piaciuto (l’acquirente acquista consapevole dei pregi e difetti eventuali).

Per tale motivo il Comune di Benna non presta alcuna garanzia e non provvederà alla successiva manutenzione del veicolo. Le spese ed ogni altro onere, sono poste a carico dell’acquirente.

Il prezzo fissato a base d’asta è pari ad euro 350,00 (duecento/00) e non soggetto ad I.V.A.. Si accetteranno esclusivamente offerte in aumento, rispetto alla base d’asta stabilita, con un rilancio minimo di euro 30,00 (trenta/00) L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

Il veicolo può essere visionato su appuntamento telefonando al n. 015/5821203.