WhatsApp down: non funziona WhatsApp

Oggi 25 ottobre WhatsApp è down, non solo nel Biellese, ma in buona parte di Italia. WhatsApp ha smesso di funzionare verso le 9 di mattina e al momento non sembra che abbia ancora ripreso il suo corretto funzionamento.

Su Downdetector le segnalazioni si sono impennate nella prima mattina, con diversi utenti che si scambiano messaggi nella pagina apposita.

Il servizio di messaggistica sembra essere completamente offline, con l'impossibilità di inviare e ricevere messaggi o di configurare la versione browser di Whatsapp tramite il menù dei dispositivi collegati.

Facebook e Instagram sembrano invece funzionare correttamente.