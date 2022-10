Vigliano, nuova rotonda al Villaggio Trossi. Vazzoler: “Obiettivo? Sicurezza e ridurre velocità auto”

Ordine e sicurezza, con una nota di colore al Villaggio Trossi: sono ora i caratteri dell’incrocio fra viale Italia, via Brignana, via Mullatera e via Serpentiero.

Un obiettivo ottenuto in questi giorni dall’amministrazione comunale di Vigliano Biellese con il completamento del riassetto di tale intersezione, prevenendo e contenendo i rischi per automobilisti e pedoni: oltre ad una rotatoria carrabile, gli spazi sono ridisegnati da una serie di aiuole spartitraffico arricchite di essenze verdi. A salvaguardia dei pedoni, vi sono poi i nuovi marciapiedi mentre, per la sosta dei veicoli, è stato ricavato un nuovo parcheggio.

“Si tratta di un risultato che ci sembra particolarmente utile – commenta il sindaco, Cristina Vazzoler – sia in termini di sicurezza, sia in termini di miglioramento complessivo dell’assetto della viabilità della zona: il tutto fa seguito ad un percorso per cui sono stati consultati più volte i residenti della zona. Sulla base delle esigenze che gli stessi ci hanno presentato, abbiamo proceduto con uno studio di riqualificazione, che ha preso in esame sia i problemi di circolazione, sia l’arredo urbano. La finalità, pienamente raggiunta, era quella di ridurre sensibilmente la velocità dei mezzi e salvaguardare contestualmente il transito pedonale. Per dare un maggiore rilievo alla riqualificazione dell’incrocio, l’asfalto è stato colorato di rosso”.