Provincia, ecco 348mila euro per sicurezza strade. Ramella Pralungo: "Subito fondi per opere su Trossi"

La Provincia di Biella investe 130 mila euro per completare le asfaltature in corso sulla Trossi - Foto archivio newsbiella.it

Un contributo arrivato in anticipo rispetto al previsto.

Si tratta di 348mila euro che la Provincia di Biella ha ricevuto dal Ministero dei Trasporti per la sicurezza delle strade, oggetto di comunicazione ieri, lunedì 24 ottobre, da parte del Presidente Emanuele Ramella Pralungo durante il Consiglio Provinciale.

“Con una variazione d’urgenza – spiega Ramella Pralungo – abbiamo investito circa 130mila euro di questo contributo al completamento delle asfaltature che sono in corso sulla Strada Trossi, sull’intero tratto della stessa d’accordo con Enel ed Open Fiber”.

“Una seconda parte del contributo, – continua il Presidente – pari a 80mila euro, sarà utilizzata per sistemare una strada sterrata che attraversa le vigne, sita tra i Comuni di Zimone e Viverone, che cediamo a questi enti in base ad un accordo di programma. Questa è una strada sterrata, che rimarrà tale dopo che sarà resa ritransitabile in sicurezza con le zona di recupero delle acque. E’ arrivata al patrimonio provinciale dalla Provincia di Vercelli, e che cediamo a Zimone e Viverone perché non ha senso tenerla”.

“Il resto del contributo – conclude Ramella Pralungo – sarà investito in sicurezza delle strade, quindi in barriere, per le quali in commissione identificheremo gli interventi puntuali da adottare”.