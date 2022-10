La storia di Martina: “Via da Milano per aprire un bed and breakfast a Bioglio. E ho cambiato vita”

“Vivevo nel centro di Milano, avevo un impiego nel mondo della pubblicità e del markenting ma da troppo tempo avevo intenzione di rallentare, mollare tutto per immergermi nella natura e dedicare il mio tempo a ciò che mi rende felice. E così ho cambiato vita trasferendomi nel Biellese”.

È la storia di Martina Scazzoli, cremonese di 34 anni e milanese d'adozione che, insieme al compagno Niccolò Ferretti (avvocato toscano di 47 anni), ha lasciato un buon lavoro e una carriera ben avviata per percorrere una strada tutta nuova. “La svolta è stato il primo lockdown – racconta – In quel periodo ho lasciato concludere il rapporto lavorativo con Mediaset. Da mesi, infatti, avevo pensato ad un piano b e, ora, avevo la possibilità di realizzare ciò che volevo”.

Da quel momento, è partita la ricerca di un luogo da cui ripartire e mettere radici. “La scelta è ricaduta su un vecchio cascinale di San Francesco di Bioglio – spiega – Aveva tutte le caratteristiche per ricreare uno spazio bucolico adatto a tutte le esigenze. Ci siamo innamorati, fin da subito, della casa ma non sapevo nulla del Biellese se non, come tutti i milanesi, delle bellezze dell'Oasi Zegna. È stato sicuramente un salto nel vuoto che ha dato i suoi frutti”.

Dopo aver ultimato tutte le pratiche di acquisizione, hanno avuto inizio i lavori per rendere questo luogo, immerso nel verde, unico nel suo genere. Specialmente per chi rifugge dai ritmi stressanti della grande città. Ora, da circa un anno e mezzo, Martina e Niccolò vivono stabilmente nel Biellese e accolgono nel loro paradiso in terra amici e clienti “ricevuti con entusiasmo dal mio compagno, che prosegue con la sua attività ma in modalità smartworking, nel cuore della natura. Tutti loro, così come i nostri amici, rimangono colpiti dai verdi paesaggi e dalle potenzialità di questo territorio”.

Inoltre, da circa due mesi, hanno raggiunto Bioglio anche i genitori di lei, Angela e Tiziano. “Sono parte integrante del nostro progetto, siamo una squadra – sottolinea Martina – So che non è stato facile lasciare Cremona ma li ringrazio di essere qui. Il loro supporto, insieme a quello di Niccolò, è importante per ciò che voglio realizzare”.

Oggi, la realtà della giovane offre un servizio di home restaurant. “A pranzo realizziamo piatti della tradizione locale per gli ospiti. Con contaminazioni diverse da Toscana, Lombardia e Valle d'Aosta – chiarisce – La classica cucina della nonna, utile per riscoprire antichi sapori e dare l'opportunità a chiunque di socializzare a tavola con altri commensali”.

Ma il sogno, prossimo alla completa realizzazione, è l'apertura di un bed and breakfast, a cui si affiancherà la gestione di un'azienda agricola a km 0. “L'idea – confida – è di dar vita ad un contenitore in grado di accogliere eventi sportivi, corsi rivolti alle famiglie e ai ragazzi. Un luogo immerso nella natura, gestito come una volta ma con tutti i confort della modernità. Riscoprire la vita di campagna sotto una lente diversa e unica. E, in tutto questo, creare una rete con altre imprese del territorio per promuovere questa zona. Le pratiche sono alle battute finali e presto sarà realtà ciò che ho in mente . È una bella sfida, speriamo di uscirne vincitrice”.

Intanto, le giornate trascorrono veloci e il lavoro non manca. Oggi, Martina ha un orto, diversi frutteti e tanti animali da fattoria: 12 tra capre e pecore, 30 galline e 3 cani pastori. “Sto imparando una nuova professione ma è meraviglioso prendersi cura di tutto questo – conclude – E poi vedere queste montagne, la sera, sull'uscio di casa, ti ripaga di tutte le fatiche della giornata”.