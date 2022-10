Boom di patenti ritirate a Biella: 9 in 3 settimane, Moscarola: "Spero si tratti di casualità"

In tutto 9 patenti ritirate dalla Polizia Locale di Biella in città in 3 settimane. Un dato allarmante che è emerso nel pomeriggio di oggi martedì 25 ottobre in consiglio comunale a Biella durante la discussione di un'interrogazione del Pd in merito alla segnaletica orizzontale.

A presentare l'interrogazione è stata la Capogruppo del Pd Valeria Varnero. "Concordo con la minoranza su questo punto che si possa fare di più in città per la segnaletica - ha esordito il vice sindaco Moscarola - . I tecnici sostengono che per una buona segnaletica si debbano investire dai 70 agli 80 mila euro all'anno. Nel 2020 ne sono stati investiti 25 mila euro, l'anno seguente 30 mila e nel 2022, 55 mila. Ci stiamo avvicinando. Il problema è che molti incidenti sono dovuti alla disattenzione degli automobilisti. La Polizia Locale sta facendo controlli mirati per verificare che non si guidi con il telefonino alla mano e per la velocità, ma nelle ultime settimane un dato allarmante è stato quello che riguarda la guida in stato di ebbrezza: in 3 settimane sono state ritirate 9 patenti. Mi auguro che sia casualità, altrimenti rappresenterebbe un problema serio per il territorio". In totale sono state 185 le sanzioni firmate dalla Polizia Locale da gennaio a oggi.

Moscarola ha anche accennato a imminenti modifiche all'incrocio tra via Piave e via Trento. "In quel punto ci sono stati troppo incidenti - ha dichiarato - stiamo cercando di capire cosa fare affinchè quel tratto sia più sicuro".