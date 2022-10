All’Osservatorio Astronomico Biellese lo spettacolo dell'eclissi di sole, FOTO

Appassionati e curiosi si sono dati appuntamento oggi 25 ottobre tra le 11:15 e le 13:15 all’Osservatorio Astronomico Biellese “Virginio Schiaparelli” presso la Cascina San Clemente di Occhieppo Inferiore, per assistere allo spettacolo dell’Eclissi di Sole.

Con il supporto dell’U.B.A. (Unione Biellese Astrofili) tre membri con i loro telescopi hanno mostrato il fenomeno sotto diversi punti di osservazione: Gian Paolo Martini con telescopio Celestron Auriga (riflettore newtoniano) nel campo della luce visibile, Gaetano Morelli con telescopio LUNT in H-alpha (permette di osservare il sole nella lunghezza d'onda dell'idrogeno ionizzato - rosso-) e Gian Paolo Canazza con un telescopio rifrattore (fotografia in luce visibile) connesso a pc per l’osservazione facilitata su monitor.

L'eclissi di sole è il fenomeno per cui la Luna si frappone momentaneamente tra il Sole e la Terra oscurandolo del tutto o parzialmente in quanto i piani fondamentali dell'orbita lunare e quello dell'eclittica, ovvero l'orbita apparente che descrive il Sole dal punto di vista della Terra, si incrociano.

L’eclissi vista oggi alle nostre latitudini, è stata un’Eclissi Solare Parziale ed era osservabile in altre parti del mondo; sebbene fosse soprattutto visibile in Europa, nel Nord Africa, nel Medio Oriente e alcune parti occidentali dell'Asia, la copertura maggiore (80% circa) della superficie solare è avvenuta solo in Russia.

Le eclissi solari durano pochi minuti e si verificano ogni 3 o 4 anni, quindi sono fenomeni alquanto rari. La prossima eclissi parziale simile a quella odierna avverrà il 29 marzo del 2025, quindi un’altra molto suggestiva in quanto sarà in concomitanza del tramonto, è prevista per il 12 agosto del 2026.

Per osservare una eclissi quasi totale (dal 60 al 98%) bisognerà attendere il 2 agosto 2027 sebbene la maggiore copertura sarà visibile solo nel Mar Mediterraneo, 20 km a Sud di Lampedusa.

Un’eclissi anulare osservabile in Italia si verificherà il 5 Novembre 2059 visibile però solo da Sicilia e Sardegna, mentre la prossima che transiterà con il suo cono d’ombra nel Nord Italia sarà il 13 Luglio 2075.

Il 3 settembre 2081 l’ombra di una nuova eclissi attraverserà Francia, Austria, parte del Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e l'intera Penisola Balcanica.

Nella docufoto allegata e realizzata con i telescopi sopra descritti, si osservano oltre al disco solare “rosicchiato” dall’ombra della luna, anche un paio di macchie solari (puntini neri) ed alcuni “ciuffi di plasma” che tendono ad abbandonare la superficie del sole, indice di una vivace attività solare.

Osservando però attentamente la linea di confine tra ombra e sole si scorge una frastagliatura: si tratta dell’effetto luce/ombra della superficie della luna increspata da crateri, una sorta di skyline lunare, come quando dal nostro Biellese osserviamo un tramonto autunnale con il sole che, nascondendosi dietro alle montagne, mette in evidenza la frastagliatura della nostra porzione di alpi.

L’Unione Biellese Astrofili, che annovera tra i propri soci studiosi ed appassionati, si propone di avvicinare all’Astrofisica e all’Osservazione Stellare chiunque nutra l’interesse di scoprire cosa nasconde il cielo sopra alle nostre teste. Partecipare agli incontri é semplice e non sono richieste particolari basi culturali se non una spiccata curiosità nei confronti dell’universo ed alla scienza in generale.

Info Sede u.b.a@katamail.com