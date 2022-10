Al Centro Commerciale Gli Orsi arriva una grande promozione dal cuore green

Il Centro Commerciale Gli Orsi ha a cuore tutti i suoi clienti e anche l’ambiente: per questo ha voluto proporre un’iniziativa che unisce shopping e sostenibilità, chiamata “Più shopping più Green”.

Fino al 30 ottobre, tutti i giovedì e le domeniche del mese, sarà possibile acquistare un carnet di buoni spesa del valore di 50€ al costo di 25€. Partecipare è semplicissimo: dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20 basta consegnare alla postazione in Galleria uno o più scontrini del giorno in corso, per un totale di almeno 20€.

Ma c’è una sorpresa in più legata al costante impegno degli Orsi per la sostenibilità ambientale: tutti coloro che porteranno agli Orsi dei tappi di plastica da riciclare avranno in omaggio una bellissima borsa in tela personalizzata da utilizzare per fare acquisti, per la spesa o per il tempo libero. I tappi di plastica raccolti saranno donati alla Onlus Anffas, Associazione che si occupa di benessere per famiglie e persone con disabilità fisica, intellettiva e relazionale.

Un piccolo gesto a favore della nostra comunità, ma anche la testimonianza del grande impegno del Parco Commerciale Gli Orsi per un futuro più sostenibile, che si traduce in tante attività concrete per ridurre il proprio impatto ambientale. A titolo di esempio possiamo citare l’utilizzo di acqua delle falde e acqua piovana nell’irrigazione delle aree verdi, la grande attenzione alla raccolta differenziata, la riduzione del fabbisogno energetico della struttura con l’installazione di 3.000 nuove lampade con tecnologia LED e infine l’incentivo alla mobilità sostenibile, grazie all’installazione di postazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Grazie all’iniziativa “Più shopping più Green”, il Parco Commerciale Gli Orsi farà felici tutti i suoi clienti due volte: perché potranno acquistare carnet da 50€ a soli 25€ e in più riceveranno una bellissima shopper in omaggio, grazie alla raccolta dei tappi di plastica. Vi aspettiamo fino al 30 ottobre tutti i giovedì e le domeniche sulla SS 230 - Strada Trossi a Biella.

