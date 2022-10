Il Tempio Crematorio si chiamerà "Tempio di vetro", Galuppi: "Terrò sempre alta l'attenzione sulla terribile vicenda"

Ho letto sui giornali locali che il Tempio Crematorio di Biella tornerà in funzione nei prossimi mesi e verrà gestito da una società di Bologna che ha deciso di chiamare l'impianto “ Tempio di Vetro”.

Sicuramente la decisione di dare questo nome è stata pensata per rassicurare ,sia l'Amministrazione comunale che mi auguro non abbassi mai la guardia, ma soprattutto per i cittadini.

Le affermazioni del Vice Presidente della Società, cioè che lavoreranno con professionalità, etica, moralità e trasparenza le accolgo positivamente e sono certo che sarà così ! Ma dopo aver vissuto , con altre centinaia di Famiglie, l'orrore perpetrato per anni dalla famiglia Ravetti, ed essendo ancora in attesa, nonostante la condanna penale degli ex gestori , di una più giusta Giustizia in nome dei nostri Cari e non volendo correre il rischio che tutto quello che è successo vada nel “dimenticatoio”, cercherò di tenere sempre alta l'attenzione sulla terribile vicenda

che venne apostrofata dal PM incaricato delle indagini come “ la lugubre catena della morte” e nello stesso tempo mi porrò anche l'obbiettivo di vigilare sull'operato della “Altair Funeral” affinchè veramente diventi per tutti i cittadini il “Tempio di vetro”.