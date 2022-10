Vittoria 3 a 0 per la SPB ilario Ormezzano Sai, è ancora 1° del girone

Gran vittoria per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che si prende il primo posto del girone a pari merito col Volley Arona. Subito positivo l’approccio dei biellesi, che si portano a casa il primo set 25 a 13 molto tranquillamente.

Secondo e terzo set vanno un po’ meno bene, con tanti errori gratuiti da parte della SPB, che addirittura gioca punto a punto il terzo set fino alla fine. Comunque Scardellato e compagni riescono a chiudere bene la partita, conquistando i 3 punti in palio grazie alla migliore qualità tecnica.

Andrea Scardellato, opposto della SPB, commenta così la partita: “Sono soddisfatto del risultato finale contro una squadra che ci ha portato ad avere alcune difficoltà nel secondo e terzo set. Abbiamo patito in alcuni fondamentali che ci hanno indotto a giocare sotto pressione. Con gli allenamenti aggiusteremo anche l'atteggiamento e la continuità da mantenere in partite del genere. Sono contento del fatto che abbiamo fatto girare la squadra e comunque siamo riusciti a portare a casa un buon risultato, questo dimostra l’ottimo lavoro che tutti facciamo in settimana.”

2mila8 Volley Domodossola- SPB 0-3

Parziali: 13-25; 18-25; 22-25.

Tabellino: Brusasca 0, Cravera 8, Frison D. 3, Frison E. 7, Marchiodi 3, Ricino 8, Scardellato 11, Sganzetta 0, Ujkaj 8. Libero Gallo. NE: Debenedetti, Vicario (L).