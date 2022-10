Secondo Ironman 70.3 Sardegna, 1200 atleti da oltre 50 Paesi. Per Biella Matteo Prina Mello

La costa del Sud della Sardegna è tornata ad ospitare l'ultima tappa in Italia, in ordine di tempo, del circuito Ironman 70.3.

L'evento ha visto la partecipazione di circa 1200 atleti age-group provenienti da oltre 50 Paesi che si sono affrontati in questo circuito molto tecnico , gli atleti hanno affrontato 1,9 km di nuoto, 90 km di bici e 21 km di corsa.

La gara è partita dalla spiaggia del Forte Village Resort con la modalità del rolling start per affrontare i primi 1,9km di nuoto. Quest'anno le zone cambio sono state due, la prima più vicina all'uscita del nuoto per permettere agli atleti di cambiarsi e affrontare i successivi 90 km di bici. La frazione ciclistica, alquanto tecnica, si è sviluppata attraverso i luoghi più belli del Sud della Sardegna tra le rocce rosse dell'interno e le bianche scogliere della costa. Gli ultimi 21,1 km di corsa in 2 giri dal Forte Village verso Santa Margherita di Pula.

La finish line all'interno del Forte Village è stata la prima su questa distanza ( con un’ ottimo crono conclusivo 5:17,18) per il Triatleta portacolori dell’IRONBIELLA , Matteo Prina Mello .