Sconfitta per la SPB Esso Maxemy in trasferta a Novi Ligure

Non una gran prova per la SPB Esso Maxemy a Novi Ligure, nella sfida valida per il campionato regionale di Serie D. I padroni di casa si impongono per 3 a 1, coi giovani biellesi che riescono a prendersi il secondo set 25 a 20, ma subiscono il gioco avversario e non riescono a portare a casa la partita.

“Siamo ancora un po’ acerbi - dice coach Giovanni Bonaccorso -. Dobbiamo giocare con più serenità e pensare a noi stessi e al nostro gioco. Stiamo lavorando in settimana e i risultati si vedranno, bisogna avere pazienza e aspettare il nostro momento. Sono fiducioso che durante la stagione miglioreremo, come migliorano tutte le squadre giovani man mano che si va avanti.”

AS Novi Pallavolo - SPB Esso Maxemy 3-1

Parziali: 25-16; 20-25; 25-19; 25-19.

Tabellino: Badini 1, Bottigella 14, Maio 2, Mazzoli 16, Ozarchevici 1, Pozzi 7, Rege 13, Spinello 1. Liberi Pelosini, Ressia. NE: Bozzo, Sarasino.