La Marmora, buoni risultati al Campionato Regionale per l'artistica femminile

Domenica 16 ottobre le ginnaste di Artistica della Società Ginnastica La Marmora si sono confrontate a livello regionale con numerose avversarie nel Campionato individuale del livello LB ed LC del settore Silver ottenendo buoni risultati che si sono così concretizzati.

Nel livello LB Chiara Moreschi è giunta sesta nella categoria A4 ed Adele Murabito nella categoria A3 ottava mentre nel Campionato LC Vittoria Maggia, alla sua prima competizione dopo un infortunio non dovuto all’attività sportiva che l’ha tenuta ferma per quasi un semestre, si è classificata sesta e Margherita Mosca all’undicesimo posto. I complimenti per questi risultati sono giunti da tutti ma soprattutto dalle tecniche Marta Beraldo ed Aurora Sellone che senza aver tempo di riprendersi da questa competizione, subito domenica 23 sono tornate sul campo di gara a Torino.

Le ginnaste presentate dalla La Marmora nella seconda prova del Campionato Regionale di Squadra Gold Allieve nella categoria A3 riservata alle ginnaste tra gli otto ed i dieci anni, tre settimane fa erano salite sul podio al secondo gradino nella prima prova. Il risultato del podio conquistato non le ha rese paghe, ma è aumentato il desiderio di fare ancora meglio. Le tre meno esperte della squadra Maggie Castello, Giada Garrone e la giovanissima Sara Moreschi, che da pochi mesi ha compiuto otto anni, hanno gareggiato con grinta e grande determinazione. Le due più esperte, la capitana Beatrice Vialardi ed Helena Garavaglia, si sentivano forse investite di una grande responsabilità ed hanno reagito, per timore di sbagliare, con ansia e naturalmente l’errore che è sempre in agguato, non ha permesso di rendere al massimo com’è nelle loro possibilità.

Il risultato però non poteva essere diverso da quello che le cinque lamarmorine meritavano, la vittoria. Le tecniche, stremate forse più delle loro ginnaste al termine della gara, dopo i calorosi complimenti alle loro pupille, hanno dato appuntamento in palestra per continuare la preparazione in vista della fase interregionale a cui sono state ammesse grazie ai risultati delle due gare che si svolgerà a Torino il 5 novembre.