Cento pattinatori a Biella per la finale del Circuito Interregionale

Un vero successo la prima finale CNO CUP, Circuito Interregionale di pattinaggio a rotelle che si è svolta domenica 23 ottobre al Palaforum di Biella!Grazie alla collaborazione dell’Amministrazione di Biella e dell’Assessorato allo Sport cittadino che hanno messo a disposizione la bellissima struttura del Palazzetto degli Orsi e hanno dato il Patrocinio alla manifestazione, ASD BI Roller Pattinaggio Biella ha potuto organizzare un doppio evento che conclude la stagione agonistica interregionale del pattinaggio a rotelle e ha dato la possibilità al pubblico biellese di vedere dal vivo una gara di pattinaggio a rotelle.

Presenti 96 atleti provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria che si sono divertiti e si sono messi in gioco suddivisi nelle squadre Verde, Bianca e Rossa, accompagnati da un nutrito staff di allenatori. La giornata di gare ha visto confrontarsi gli atleti top di categoria dagli 8 ai 16 anni: alla mattina si è iniziato con una sfilata a cui sono seguite tre gare, poi c’è stato il pranzo per tutti gli atleti e gli allenatori offerto dal Comitato Organizzatore CNO, allestito nella sala sul retro del palazzetto. Al pomeriggio si è ripreso a pattinare: si è iniziato con la “cucciolata” che ha visto protagonisti i pattinatori più piccoli, non ancora agonisti, provenienti dai corsi Bi Roller e di altre società del circuito condotti in una tre giri di pista dalle giovani atlete Bi Roller Emma e Camilla e, di successivamente, si sono svolte altre due gare tra cui la staffetta che ha coinvolto tutto il pubblico dei genitori e i compagni di squadra in un gioioso tifo.

Il programma si è chiuso con la sfilata conclusiva e la proclamazione della squadra che ha conquistato il punteggio più alto: i Bianchi! La giornata di gara è stata legata ad un evento di raccolta fondi grazie alla collaborazione di Photo for Charity: le foto che evidenziano i momenti clou della giornata si possono vedere in bassa risoluzione nella pagina facebook dell’associazione e possono essere richieste in alta risoluzione scrivendo un’email a asconlus2011@gmail.com lasciando una donazione. Bi Roller ringrazia gli sponsor Acqua Lauretana e Sellmat che, come sempre, ci sostengono negli eventi sulle rotelle e tutti i volontari della società Bi Roller e della squadra di pattinaggio di Rho che grazie al loro supporto hanno reso possibile organizzare questi eventi.

L’evento appena concluso avrà un seguito nella giornata di domenica 30 ottobre coinvolgendo altri 96 atleti e anche questa volta sarà possibile per il pubblico biellese assistere gratuitamente alla gara. Vi aspettiamo in tantissimi! Per info, contattare ASD Bi Roller Pattinaggio Biella al 3755641117.