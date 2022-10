Campionati di Marcia Alpina di Regolarità in Toscana, presenti Gs Zegna, Gs Genzianella e Apd Pietro Micca , FOTO

Il 22 e 23 ottobre si sono disputati in Toscana i Campionati Italiani per Associazioni di Marcia Alpina di regolarità sotto l'egida della F.I.E. (Federazione Italiana Escursionismo). Dopo 2 anni di interruzione delle gare a causa della pandemia, sono tornati i Campionati in un territorio affascinante e leggendario, il Chianti. I percorsi, per la maggior parte dei km su sentieri, si sono sviluppati sulle colline di Gaiole in Chianti, tra borghi, boschi e castelli, rendendo il ritorno alle gare di livello nazionale ancora più suggestivo e spettacolare. 4 le società piemontesi presenti (Gs Zegna, Gs Genzianella, Apd Pietro Micca e Apdg Villardorese).

Sabato nelle gare nazionali individuali hanno ottenuto il primo e il terzo posto nella categoria Ragazzi (Laura Cortese, Nicole Schena), il primo posto nella categoria Amatori (Emilio De Giorgis) ed il terzo posto nella categoria Master (Gianluca Mello Grand). Sempre sabato nella gara individuale categoria Senior ottimo 5 posto per Davide Dell'Orco, sempre del GS Zegna. Tra i concorrenti biellesi nella gara individuale si è classificata al primo posto della categoria Master Sonia Catella (GS Genzianella). Terzo posto Amatori anche per l'atleta biellese dell'Apd Pietro Micca , Stefano Caucino

Domenica, nella gara a coppie hanno ottenuto il primo posto (Gianluca Mello Grand-Stefano Godenzini) ed il terzo posto (Daniele Coda Caseia-Massimo Fortunato).

A livello di classifica per Associazioni il GS Zegna si è classificato al 1 posto delle 23 società concorrenti sbaragliando tutti gli altri.