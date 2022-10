Biella Corse sul terzo gradino del podio con Goldoni-Macori e Galfetti-Barenco

Ottimi piazzamenti per quasi tutti gli equipaggi in gara questo fine settimana a Como, dove si è corso il 41° Trofeo Villa d’Este ACI Como e il 5° Rally Storico ACI Como.

Rally ACI Como

Nel rally per vetture moderne hanno gareggiato due equipaggi, il novarese Mattia Menegaldo con l’astigiano Marco Amerio e i valdostani Simone Goldoni ed Eric Macori, entrambi al via con una Toyota Yaris GR 1.6 T 4x4 (gruppo R1T Naz 4x4, classe RC3N) nell’ambito del Trofeo Toyota Yaris GR Cup. Il miglior risultato è stato ottenuto da Goldoni-Macori, che hanno chiuso al 19° posto assoluto, terzi di gruppo, di classe e della prova valida per il monomarca Toyota.

“La nostra è stata una gara positiva, iniziata inaspettatamente molto bene visto che abbiamo fatto il miglior tempo di Trofeo sulle prime due prove” ha commentato il pilota al termine. “Purtroppo però, dopo l'uscita di strada sulla PS 3, la gara è diventata per noi tutta "in salita" ... E' che, venendo dalle R5, ho un'impostazione di guida che mette troppo sotto stress l'impianto frenante; in pratica, con questa macchina ho dovuto cambiare in corsa la mia modalità di guida! Comunque sia, pur essendo alla prima uscita con la Yaris del Trofeo, abbiamo vinto tre prove e siamo arrivati sul terzo gradino del podio ... non posso che dire che sono proprio molto contento! Ringrazio tutti (sponsor, preparatore, scuderia, il mio navigatore ...) e spero che questo sia soltanto l'inizio di un’altra bella avventura!".

Niente da fare, invece, per Mattia Menegaldo e Marco Amerio costretti al ritiro subito, nella prima prova del rally. “Pensavo che la mia gara sarebbe stata diversa … invece niente, col polso che ho non potevo fare altro, non riuscivo a guidare! Niente, ci saranno tempi migliori!”.

“Anche nelle sue battute finali” ha commentato al termine il “team manager” di Biella Corse, Alberto Negri, “questo campionato, il Trofeo Toyota Yaris GR, è stato molto bello. Bello, interessante, dinamico e ben organizzato, con cinque appuntamenti che ci hanno portato a correre sui più bei tracciati del CIR, sulle prove speciali più belle d'Italia. La nostra Scuderia ha in pratica schierato tre equipaggi ... Siamo partiti con due, con Romagnoli, che quest'anno ha poi sospeso la sua partecipazione, e con il "piccolo" Menegaldo che nel Trofeo, nonostante in questa gara si sia dovuto subito ritirare per un problema al polso, è riuscito a portare a casa il terzo posto finale nell’Under 23. E poi la sorpresa Goldoni che, interrotto l'IRC per problemi di budget, ha avuto l'opportunità di fare l'ultima gara del Trofeo con una bella macchina, messagli a disposizione dalla bresciana Vieffecorse. E qui si è fatto subito conoscere, chiudendo le prime due prove della gara con il miglior tempo, balzando così in testa alla classifica della prova valida per il monomarca. Poi il problema ai freni e la “toccata” che gli ha fatto perdere un bel po’ di tempo … ma è comunque riuscito a chiudere al terzo posto fra le Toyota. Ha dimostrato di andare forte e sul Trofeo ... stiamo facendo un pensierino per il 2023 perché, come già nel monomarca Suzuki, potrebbe puntare al titolo assoluto!”

Rally Storico ACI Como

Ottimo piazzamento, nella gara riservata alle vetture storiche, anche per gli Svizzeri di Biella Corse Pietro Galfetti e Fabrizio Barenco. Con la loro Opel Monza E 3.0 del 1979 (gruppo 3 I2, classe oltre 2000), nonostante una penalità e qualche problema elettrico, hanno chiuso primi di classe e terzi assoluti.

“Tutto sommato è andata bene” ha commentato il pilota al termine. “Abbiamo vinto una prova e siamo arrivati terzi, a tre secondi dal secondo, perché purtroppo abbiamo preso una penalità per un anticipo. L'ultima prova si stava staccando un filo della bobina, con il motore che aveva cominciato a girare male. Siamo anche rimasti fermi, in trasferimento giù, sul lago di Como, ma poi per fortuna siamo riusciti a ripartire!”.

“Sono molto soddisfatto!” ha concluso Negri. ”Da domani pensiamo al Rally Città di Bassano, forse l’appuntamento per noi più importante di tutta la stagione. Con Rossetti siamo in testa alla classifica dell’IRC e questa è l’ultima, decisiva gara del campionato!”