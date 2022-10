Miglietti Arreda presenta Daisy, il “salotto marshmallow”

La linea d’arredamento scelta quest’anno dagli studi del Grande Fratello ha riscosso grande successo nel pubblico: le linee morbide e accoglienti del divano e delle poltrone hanno reso il salotto della celebre trasmissione un luogo accogliente, caldo ed amichevole e – proprio per questo motivo – accattivante.

“Daisy” è la linea proposta da Miglietti Arreda che più si avvicina a questo stile: sin dal momento in cui è stata esposta in vetrina, ha riscosso curiosità e grande successo da parte dei clienti. Il motivo è molto semplice: con “Daisy” entriamo nel “mondo dei marshmallow” grazie ad uno stile concepito per accogliere le famiglie desiderose di coccole e per far vivere appieno i propri ambienti di casa.

Il set, dalle linee sinuose, è espressione di modernità, stile e giovinezza; un’attenzione particolare è posta ai suoi accessori che richiamano il fiore più semplice per eccellenza: la margherita. Dispone di versioni compatte (due posti e mezzo oppure tre posti) e di elementi modulari accostabili tra loro, per creare composizioni lineari o angolari. Angoli, poltrone e divani (con e senza braccioli) e chaise longue rappresentano tutto ciò che serve per rendere l’ambiente gioioso e confortevole.

La struttura è realizzata in legno di abete, composta da multistrato e truciolare, ricoperto di poliuretano espanso; il cuscino della seduta è in poliuretano espanso ecologico, ricoperto da falda in poliestere. Anche il suo rivestimento non è casuale: con il suo tessuto 3D, “Daisy” esprime la sua giovane anima, la più giovane della collezione del marchio Calia, tipica espressione di modernità e di ambienti urbani di stile. Le composizioni su richiesta possono terminare con un meridien semicircolare che accentua lo stile “curvy sofa”.

Per visionarlo o per ricevere maggiori informazioni è possibile recarsi presso il punto vendita Miglietti Arreda di Biella – via Ivrea, 55 – oppure telefonare al numero 015 403366.

Il negozio è aperto dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Chiuso la domenica e il lunedì.

Sito: www.migliettiarreda.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/migliettiarreda