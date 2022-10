Halloween in Oasi Zegna con due serate da brivido!!

Quando i boschi si tingono delle sfumature più calde, comincia ad aleggiare un’atmosfera magica, quasi spettrale. Gli alberi spogli si stagliano come scheletri nel cielo, mentre gli orti si riempiono del simbolo per antonomasia di questa festa, la zucca.

Sabato 29 e lunedì 31 ottobre 2022 in Oasi Zegna sono state organizzate due avventure dedicate alla festa più paurosa dell’anno. Alle ore 18 a Bocchetto Sessera parte la TRICK OR TREAT WALK, una passeggiata in maschera lungo il sentiero del Bosco del Sorriso. Marco, guida escursionistica ambientale, accompagnerà lungo il percorso raccontando fiabe e leggende piemontesi in cui le creature del bosco prendono vita tra le ombre della sera.

Al termine dell’escursione c’è la possibilità di prolungare la serata alla Locanda Bocchetto Sessera, un antico luogo di ospitalità risalente al 1600. Avvolta nella calda atmosfera della stufa a legna della sua “casa stregata”, Michelle vi aspetta alle 20 per lo SPOOKY BANQUET. La cena prevede due menù a tema, uno per adulti e uno per bambini per godere appieno dell’atmosfera magica della serata e gustare crostoni di polenta con funghi trifolati, vellutata di zucca o le terrificanti “Mummie resuscitate”. Halloween in Oasi Zegna è un’occasione imperdibile per scoprire le antiche tradizioni legate alla Vigilia di Ognissanti.

INFO E PRENOTAZIONI

TRICK OR TREAT WALK - Marco – 3332662599

THE SPOOKY BANQUET – Michelle – 3475744626