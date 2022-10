Gestione dei flussi finanziari in azienda, al via corso di formazione

Come stimolare comportamenti virtuosi nella gestione delle finanze in azienda? Per aiutare imprenditori e professionisti a compiere scelte consapevoli il Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte organizza un incontro di formazione. L’evento, dal titolo “Giù le mani dal cassetto! Corso sulla gestione dei flussi finanziari in azienda” si svolgerà in presenza giovedì 27 ottobre 2022, dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la sede di Novara della Camera di Commercio.

Ad aprire i lavori sarà la presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile Elisabetta Belletti; seguiranno l’intervento sulla gestione amministrativa dell’azienda di Anna Invernizzi, professoressa dell’Università Piemonte Orientale, e l’approfondimento su programmazione finanziaria e valutazione dei flussi di cassa a cura di Antonio Massa, responsabile crediti Banco BPN area Novara, Alessandria e Nord Ovest. Per concludere Paola Zocchi, professoressa dell’Università Piemonte Orientale, illustrerà il ruolo della Centrale dei rischi e dei sistemi di informazione creditizia nelle richieste di finanziamento.

«L’attività del Comitato mira a promuovere la presenza e il ruolo delle donne nel mondo dell’imprenditoria» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Per raggiungere questo obiettivo è senz’altro importante valorizzare il contributo che le imprenditrici possono apportare, sostenendo nel contempo lo sviluppo e la competitività dell’intero sistema economico, ragione per cui si è voluto prediligere sia una composizione del Comitato sia un programma d’azione aperti, non riservati alla sola composizione femminile, nell’ottica di favorire il dialogo e la collaborazione fattiva».

L’evento è stato inserito tra quelli in calendario per il Mese dell’Educazione Finanziaria, iniziativa promossa ogni anno dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e giunta alla quinta edizione.«La conoscenza finanziaria è una conoscenza di base, spesso non così diffusa, ma essenziale per comprendere la realtà che ci circonda e ancora più determinante in momenti di grandi cambiamenti, come quelli che stiamo vivendo» spiega Elisabetta Belletti presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile. «Il nostro intento è aiutare le imprese del territorio, specie le più piccole, e i professionisti a informarsi e a prendersi cura della salute della propria attività, per compiere i passi necessari a farla crescere».

La partecipazione al corso è gratuita: per iscriversi occorre compilare entro il 24 ottobre il modulo di adesione online, disponibile dal sito www.pno.camcom.it con il programma dell’evento. Maggiori informazioni possono essere richieste alla Segreteria del Comitato imprenditoria femminile (promozione@pno.camcom.it – telefono: 0321.338.265).