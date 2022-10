Tamponamento con feriti a Cavaglià. È successo giovedì scorso lungo la strada per Alice Castello: coinvolte due auto guidate rispettivamente da un 63enne, residente fuori provincia, e da una 28enne. A bordo con quest'ultima la figlioletta di tre anni.

Entrambe sono state assistite dal 118 e trasportate in ospedale per le cure del caso. Incolume la piccina, lievi lesioni per la mamma. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti di rito.