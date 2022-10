Si cappotta con l'auto a Viverone, ferite mamma e figlia adolescente

Due auto capottate, due donne rimaste ferite, tra cui una 15enne: è il bilancio del doppio sinistro stradale avvenuto nella giornata di venerdì 21 ottobre.

A Viverone, è in fase di accertamento la dinamica dell'incidente accaduto in prossimità delle rotonda del paese. A bordo erano presenti una 42enne e la figlia adolescente, prontamente assistite dal personale sanitario del 118 e trasportate in Pronto Soccorso per le cure del caso. Entrambe avrebbero riportato lievi lesioni. I rilievi di rito sono stati affidati agli agenti della Stradale di Biella.

In serata, invece, a Candelo, un 19enne di Valdilana ha perso il controllo del proprio mezzo: fortunatamente, nessuna conseguenza grave se non qualche danno alla carrozzeria.