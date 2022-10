Fermato per un controllo, 28enne tenta di estrarre un pugnale ma è bloccato in tempo dagli agenti

Fermato per un controllo, 28enne tenta di estrarre un pugnale ma viene bloccato in tempo dagli agenti (foto di repertorio)

Fermato per un controllo, tenta di estrarre un pugnale ma viene bloccato dagli agenti prima che potesse minacciare (o colpire) qualcuno. È finito così in manette il 28enne di origine ucraina, arrestato dalla Polizia nella prima serata di venerdì, 21 ottobre.

Stando alle ricostruzioni del caso, il giovane era giunto a Biella la sera prima ed è stato notato dalla Volante lungo via Rosselli, in compagnia di un'altra persona. Insospettiti dal taglio militare e dalla tuta mimetica che indossava, i poliziotti gli hanno chiesto i documenti ma l'uomo si è subito innervosito, rifiutando di fornire i propri documenti. Inoltre, negli stessi istanti, sarebbe indietreggiato e avrebbe messo una mano dietro la schiena per estrarre un coltello. Immediatamente compresa la gravità della situazione, gli operatori l'hanno subito ammanettato.

Una volta perquisito, sono stati rivenuti altri due pugnali, con lama da 15 centimetri, ben occultati nella gamba e in una manica della giacca. Alla seconda Volante, giunta in ausilio alla prima, il 28enne avrebbe fornito false generalità e, dopo ulteriori accertamenti, si è appresa la verità: nei suoi confronti, infatti, era stato emesso un mandato di cattura dal Tribunale di Macerata poiché doveva scontare una pena di un anno e 3 mesi per vari tipi di reato, tra cui maltrattamenti e rapina. Ora, si trova al carcere di via dei Tigli.