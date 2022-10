Biella, auto in sosta con i vetri distrutti: residenti allertano i Carabinieri

Segnalata nella serata di ieri, 23 ottobre, un'auto parcheggiata in piazza Molise con i vetri completamente distrutti. Sul posto si sono portati i Carabinieri per i rilievi di rito: alla fine, si è scoperto che il mezzo era privo di assicurazione. In seguito, è stato rimosso dal carro attrezzi. Sono in corso ulteriori accertamenti.