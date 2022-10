Ailoche: Cade in un buco in un cantiere a bordo strada, soccorsa dai Vigili del Fuoco e 118 FOTO

Ailoche: Cade in un buco in un cantiere a bordo strada, soccorsa dai Vigili del Fuoco e 118

Si era incamminata per presenziare al Consiglio Comunale di Ailoche in programma per la serata quando, sulla strada verso il Comune, nei pressi di in un cantiere transennato per i lavori in corso a bordo strada, ha messo i piedi in fallo ed è precipitata in un buco infortunandosi.

All'arrivo sul posto dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco, la donna è stata estratta e portata in ospedale per le cure necessarie, contusa ma sembrerebbe in discrete condizioni, mentre il Sindaco e i Carabinieri hanno effettuato un sopralluogo sul posto del sinistro.