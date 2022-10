Giochi a tema, sfilate, merenda e cena per bambini e adulti. Questo il programma di Halloween che andrà in scena a Sandigliano, con l'opera dei volontari della Pro Loco. Il Costume Party avrà luogo lunedì 31 ottobre, a partire dalle 18, con servizio bar sempre aperto. Per info: 348.7197858, 346.6410215 e 339.5690290.