Fedeli in festa per don Luigi: parroco da 23 anni di Bioglio, Piatto e Ternengo (foto dalla pagina Facebook del sindaco Ceffa)

Comunità di Bioglio in festa ieri per il proprio parroco. Lo scrive il sindaco Stefano Ceffa sui propri canali social: “Auguri a don Luigi Tajana, prete da 23 anni e parroco di Bioglio, Piatto e Ternengo da 20. Lo abbiamo festeggiato nella Messa delle 11 in Parrocchia. Auguri Luigi e auguri anche a Don Paolo Boffa Sandalina suo 'coscritto' di ordinazione”.