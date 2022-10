Una mostra per festeggiare il compleanno Biella Città Creativa

Il 30 ottobre corre l’anniversario dell’entrata di Biella nel network delle Città Creative UNESCO – ‘Crafts&Folk Art’ ed è l’occasione perfetta per un’esposizione particolare che si terrà nel cuore della città, a palazzo Oropa, e che potrà essere visitata nella giornata del 28 ottobre 2022, dalle 9 alle 18.

La mostra avrà come oggetto i pregiati prodotti che nascono dalle sapienti mani delle donne che appartengono all’associazione Trame Biellesi: patchwork e quilting. La mostra organizzata dal Comune di Biella e dall’Associazione Trame Biellesi avrà un curatore di eccellenza: il designer Felice Piacenza. L’Assessore all’UNESCO della Città di Biella, Barbara Greggio, durante la conferenza stampa odierna ha spiegato le ragioni di questa particolare mostra: “La nostra coordinatrice mondiale a livello di cluster UNESCO è un’americana, Mary Hammond, di Paducah, città che negli anni ha investito molto sulla lavorazione del quilting e che ha fatto nascere, a seguito di iniziative ben mirate, ben 600 nuove attività. Quando ho visto i lavori che le signore dell’associazione Trame Biellesi realizzano mi sono emozionata e ho compreso sia il valore di questo know-how locale che l’immaginario link che ci lega alle altre realtà UNESCO e anche alla rete che si può creare condividendo i differenti ‘saper fare’.

Questa mostra, che sarà visitata anche alcune classi di scuole locali, ha proprio il compito di far conoscere questi prodotti frutto di una contaminazione di più know-how internazionali ma che devono essere tramandati per poter sopravvivere nel tempo e assolve pienamente gli obiettivi di cooperazione internazionale che l’UNESCO ci ha affidato. Ringrazio dunque tutte le componenti dell’Associazione Trame Biellesi, in particolare la Presidente Nicoletta Galeno e Felice Piacenza che ha accettato di aiutarci negli allestimenti”.

La Presidente dell’Associazione Trame Biellese, Nicoletta Galeno, ha illustrato le attività che svolgono: “Io dico sempre che il patchwork è l’arte delle tre P perché ci vuole ‘passione, pazienza e precisione’, la nostra associazione è nata nel 2008 proprio dalla ‘passione’ di un gruppo di donne, per dar forza al progetto che già portavamo avanti insieme. La nostra associazione si è fatta conoscere perché non utilizza tessuti in cotone ma quelli prodotti in loco dalle industrie biellesi, cioè in lana. Una peculiarità che ci ha permesso farci conoscere a livello nazionale, attraverso mostre e fiere del settore. L’associazione ha inoltre l’obiettivo di tramandare quest’arte, attraverso corsi, di farla conoscere attraverso esposizioni ed è per questo che ringrazio il comune di Biella per questa bella opportunità, ringrazio anche Felice Piacenza che ci aiuterà ad allestire l’esposizione”.

Oltre alla Presidente, erano presenti alla conferenza stampa anche Lina Veronese, vice-presidente dell’associazione Trame Biellesi, Renata Crestani, segretaria e Annamaria Vialardi, consigliera.