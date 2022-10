Festa degli anniversari di matrimonio a Candelo. Lo annuncia il primo cittadino Paolo Gelone sui propri canali social: “In questi giorni, diverse famiglie stanno ricevendo lettere dal Comune: sono gli inviti per chi nel 2020, 2021 e 2022 celebra l'anniversario di matrimonio (25, 50 e 60 anni). Dopo questi anni difficili, in cui non è stato possibile ritrovarsi, riprendiamo la tradizione di festeggiare insieme le coppie candelesi. In un'epoca segnata da distanze e guerre, queste occasioni sono ancora più importanti che in passato”. L'evento andrà in scena domenica 30 ottobre, durante la Santa Messa delle 10.30 nella chiesa di San Lorenzo.