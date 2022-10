Un lettore scrive: “Troppa gente alla guida con cellulare, si rischiano incidenti”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Gent.mo direttore, Per motivi di lavoro mi trovo a usare la macchina spesso e volentieri ma mai come nell’ultimo periodo incrociando altri automobilisti rimango decisamente basito per l’uso disinvolto del cellulare alla guida. Comportamenti assolutamente pericolosi che creano disattenzioni e che possono provocare incidenti a catena. Telefonate con telefono a portata di mano, controlli dei social alla guida magari con inserimento di stories, quando spesso l’attenzione del guidatore magari è distratta da video o da altri filmati reperibili in rete.

Iperconnessi verrebbe da dire ma il guaio è che poi questi comportamenti al di là di essere autolesionistici corrono il rischio di creare incidenti ad altri ignari automobilisti o quel che è peggio pedoni che attraversano la strada e possono essere investiti. Comportamenti scorretti che meriterebbero di essere sanzionati, ma al di là di multe salate sarebbe opportuno che chi guida rimanesse concentrato e mettesse attenzione sulla strada. Sarebbe già un passo avanti”.