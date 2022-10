Preoccupati residenti e commercianti di via Bengasi: "Non c'è più illuminazione tra via Torino e via Trieste", foto archivio

Buongiorno, segnaliamo in qualità di residenti e commercianti di Via Bengasi a Biella che il tratto compreso tra via Torino e via Trieste è completamente privo di illuminazione stradale, in quanto i pali della luce preesistenti sono stati tolti e non più ripristinati poiché , a detta del Comune, erano pericolanti.

Nonostante i vari solleciti fatti agli uffici comunali segnalando il disagio e l'apprensione per la sensazione di mancanza di sicurezza chetale situazione comporta, il comune non ha dato risposta se voglia o meno provvedere al ripristino dell'illuminazione