Cinghiali a Piedicavallo, un lettore scrive: “Prati, orti e giardini devastati”

“Cinghiali a Piedivacallo. Sono da giorni, meglio da notti, ormai sulla soglia di casa con le ennesime devastazioni dei prati, orti e giardini limitrofi, più volte rassettati ma ormai rassegnatamente abbandonati a quest'ultima avvilente condizione. A nulla servono siepi e recinzioni a filo (reti metalliche non proponibili per consentire atavici flussi di acqua piovana). Tanto meno vale l'ironico totem spaventa-artiodattili di legno. Ma c'è poco da sorridere, se a quanto sembra qui come altrove non si possano prendere provvedimenti in merito, anche e soprattutto riguardo alla sicurezza delle persone. E anche se persino i cavalli sembrano perplessi circa lo strano aspetto dell'habitat naturale che spesso li ospita”.