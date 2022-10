La ritmica Pietro Micca vola a Catania

Sabato 15 ottobre, Catalupa, la ritmica Pietro Micca è scesa in campo gara per partecipare al Campionato di specialità Gold, interregionale. Le atlete coinvolte: Bocchino Francesca, Meirone Letizia e Nelva Margherita.

Bocchino Francesca (classe 2006), dopo la qualifica con entrambi gli attrezzi, ritorna sulla pedana per affrontare la prova interregionale contro le migliori senior della zona tecnica 1. Pronta e determinata, si batte bene a cerchio e clavette, qualche errore di troppo e per pochissimo si gioca la finale nazionale alle clavette, a soli due decimi dal terzo gradino del podio. Nelva Margherita (classe 2008) regala una performance strepitosa in zona tecnica, entra con una grinta enorme e si prende ciò che vuole: l’accesso alla fase nazionale e l’ambitissima medaglia d’oro al nastro. Sale sul primo gradino del podio dopo una gara magistrale al nastro e vola a Catania per battersi contro l’elite italiana.

Meirone Letizia (classe 2009) commette qualche errore nell’esercizio al nastro che le gioca il Nazionale per pochi decimi. Meirone, al suo primo anno gold, dimostra di appartenere senza dubbio a questo livello di lavoro altissimo, un percorso magnifico quello di questa stagione. Conclude la gara in quinta posizione. Una giornata piena di soddisfazioni per le ragazze e lo staff tecnico, ora avanti tutta nella preparazione delle prossime gare e soprattutto della finale nazionale al nastro per Margherita Nelva.