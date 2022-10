"Il metallo non piega la fede ma la fede piega il metallo", le motivazioni dell'opera

Questa scultura rappresenta Gesù, ma chi é Gesù? La risposta cambia a seconda della religione di appartenenza: per gli Ebrei è Yehoshua, un impostore religioso sacrilego. Per i mussulmani è Īsā ibnMaryam, ovvero Gesù figlio di Maria, un grande profeta. Per i cristiani è Gesù. Prima ancoraè il Messia (in ebraico mashīáh), in greco è Christós, ovvero l’unto del Signore (c’era l’uso di ungere con oli profumati le persone di rango elevato), il Salvatore. Gesù viene condannato e destinato alla crocifissione. Pilato fece scrivere una tavola che venne apposta sopra il capo con una iscrizione in tre lingue: latino, ebraico e greco, recante le iniziali di Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. I sacerdoti, letta la dicitura delle parole puntate in ebraico, chiesero a Pilato di cambiarla ma Pilato rispose loro: “Ho scritto ciò che ho scritto”. I sacerdoti si erano accorti che le iniziali in ebraico componevano al nome che gli Ebrei davano a Dio: Yahweh. Ecco compirsi la profezia che Gesù disse in vita: “Quando mi innalzerete (sulla croce), allora vedrete che “io sono”. La frase “io sono”, è pronunciata da Dio ai profeti in molti passi dell’Antico Testamento inizialmente ai suoi discorsi: “Io sono ....”. In pratica la scritta declamava Gesù come “Dio”.

Ora veniamo ad oggi. Questa realizzazione non è stata creata da uno scultore conclamato, ma da una semplice persona che non ha mai fatto composizioni del genere e neppure altre composizioni. Perché lo ha fatto? La risposta è prima di tutto ideologica: è l’accettazione interiore della persona di volersi mettere in gioco, di sperimentare un qualcosa di totalmente nuovo, percorrendo una strada sconosciuta, dove il rischio di insuccesso è decisamente alto ma che lui sente possibile dentro di sé, aldilà del risultato. Ciò è reso possibile solo se la persona ha il coraggio di sfidare l’ignoto e l’insuccesso.

Tale condizione interiore è perfettamente descritta nel motto creato da Gabriele D’Annunzio nel 1917 a favore di un corpo speciale della Marina noti per la loro temerarietà: il motto è. “Memento Audere Semper”, ovvero: “Ricordati di osare sempre”. In termini puramente tecnici invece è possibile definire la scultura come: “trave reticolare complanare”. Più materialmente, è realizzata in filo inox “cotto”, che permette ad una persona come l’autore, operaio e quindi dotato di sufficiente forza nelle mani, per piegare e dare una direzione al filo metallico, corrispondente alle forme del suo corpo usato come modello.

Ognuno di voi potrebbe realizzare una cosa simile, magari utilizzando materiali diversi. Tenete sempre conto che una persona che possiede l’intelligenza se non nutre tale dote con la pratica e nozioni sarà sempre un’anatra zoppa. Svariatevi pure con videogiochi ecc., ma create, pensate, realizzate cose, istruitevi, altrimenti non svilupperete la cosa più importante di voi e soprattutto che deciderà il vostro futuro.