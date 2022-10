Ubriaca entra nel bar per bere, la dipendente dice no: scoppia la lite e arrivano i Carabinieri (foto di repertorio)

Intervento dei Carabinieri a Cossato nella giornata di ieri, 22 ottobre. Stando alle informazioni raccolte, una donna visibilmente ubriaca si sarebbe portata all’interno di un bar per consumare al bancone. Di fronte al rifiuto della dipendente, ne sarebbe nata una lite verbale piuttosto accesa. Sul posto i militari per calmare gli animi, insieme ai sanitari del 118 che hanno assistito e trasportato la 42enne in ospedale per le cure del caso.